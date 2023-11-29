  • 24°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

承認面對挑戰 迪士尼CEO：已準備好開始建設

環球政經 10:30 2023/11/29

分享：

分享：

迪士尼首席執行官Bob Iger在員工大會上發表講話，承認他重返公司後面臨的挑戰，但對公司的未來表示樂觀。Iger強調了公司從應對串流媒體推動的行業變化的重組期向重建期的過渡。

盡管受到激進投資者Nelson Peltz的壓力，Iger仍強調迪士尼在他的領導下實現了轉型，承諾節約的成本超過了50億美元，並在探索衰退的電視業務的選擇，同時在未來十年向主題公園投資600億美元。

Iger與來自不同業務部門的領導人一起討論了ESPN的串流媒體服務計劃、公司對主題公園投資的承諾以及近期票房困境的影響。

Iger承認創意工作需要質量而非數量，並提到了荷里活罷工事件解決後即將上映的電影。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

點擊圖片放大
+13
+12

 

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

Disney 經濟

上一篇文章

【券商點睇】利潤釋放節奏後延 中教控股業績預測被調低

下一篇文章

【券商點睇】電解鋁供需向好 中國宏橋盈利具彈性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款