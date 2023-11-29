承認面對挑戰 迪士尼CEO：已準備好開始建設

迪士尼首席執行官Bob Iger在員工大會上發表講話，承認他重返公司後面臨的挑戰，但對公司的未來表示樂觀。Iger強調了公司從應對串流媒體推動的行業變化的重組期向重建期的過渡。

盡管受到激進投資者Nelson Peltz的壓力，Iger仍強調迪士尼在他的領導下實現了轉型，承諾節約的成本超過了50億美元，並在探索衰退的電視業務的選擇，同時在未來十年向主題公園投資600億美元。

Iger與來自不同業務部門的領導人一起討論了ESPN的串流媒體服務計劃、公司對主題公園投資的承諾以及近期票房困境的影響。

Iger承認創意工作需要質量而非數量，並提到了荷里活罷工事件解決後即將上映的電影。

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