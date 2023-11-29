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【ChatGPT母企】OpenAI據報無意讓微軟或其他機構投資者　加入新董事會

股市 12:44 2023/11/29

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【ChatGPT母企】OpenAI據報無意讓微軟或其他機構投資者　加入新董事會

人工智能ChatGPT開發商OpenAI早前出現「宮鬥」鬧劇後，創辦人Sam Altman重任行政總裁，並將改組董事會。外電《The Information》引述消息人士稱，OpenAI無意讓大股東微軟（美：MSFT）或其他機構投資者如Thrive Capital及Khosla Ventures等，在新董事會中取得董事席位。

微軟發言人指，公司正等待OpenAI董事會的正式宣布。OpenAI未有回應。

OpenAI董事會改組後增至9人

早前報道指，OpenAI董事會改組後，董事人數將增至9人，而加入的3名新成員包括Salesforce前聯席CEO Bret Taylor（主席）、美國前財長Larry Summers和Quora行政總裁Adam D'Angelo。

雖然微軟及其他機構投資者持有OpenAI的49%股權，但該公司董事會任命權在只持股2%的非牟利母公司之手。

OpenAI董事會4名成員早前突然撤換Sam Altman，在主要投資者施壓和大部分員工聯署威脅辭職下，Sam Altman於短短數日內復職及成為董事。

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編輯：陳韻妍

 

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