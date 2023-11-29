高才通深夜入市　斥資1551.3萬買星凱‧堤岸三房戶

中洲置業旗下沙田火炭新盤星凱‧堤岸備受專才客歡迎，近日更錄得一名高才通深夜入市的個案。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，緊貼火炭站的星凱‧堤岸接連錄得人才承接，昨晚深夜售出2座7樓C室，實用面積850平方呎，採三房套設計，成交價1,551.3萬元，實用呎價18,251元。

據悉，買家為內地專才，料將受惠於「先免後徵」的印花稅機制，有見項目早前獲多個「高才通」人士承接，加上看好區內前境，故購入單位作自住。

他續指，項目9月重推以來沽出45伙，套現逾5.2億元。樓盤開售至今累售917伙，合共套現逾95億元，平均呎價20,362元。

延伸閲讀：城軒首批推30伙 折實約854萬入場 折實每呎約1.8萬【下一頁】

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