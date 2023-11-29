【AI服務】AWS、NVIDIA擴大合作　推全新AI服務

▲ AWS在會上宣布將擴大和芯片公司NVIDIA的合作，推出不同加入AI功能的基礎設施、軟件及服務。

亞馬遜旗下雲端運算服務AWS舉行年度大會AWS re：Invent，是次大會針對生成式人工智能（AI）技術，公布新動向。AWS在會上宣布將擴大和芯片公司NVIDIA的合作，推出不同加入AI功能的基礎設施、軟件及服務。

AWS行政總裁Adam Selipsky表示，AWS與NVIDIA的合作關係已長達13年，為各種工作負載提供覆蓋範圍最廣的NVIDIA GPU方案。現進一步以NVIDIA技術推動創新，並會「結合新一代 NVIDIA Grace Hopper 超級芯片與AWS的EFA強大網路以及Nitro的先進虛擬化功能，讓 AWS 成為執行GPU運算的最佳雲端環境。」

NVIDIA的GH200 NVL32多節點平台運用了NVIDIA的高速GPU互連技術NVLink和NVSwitch技術，連結了32個超級芯片NVIDIA GH200 Grace Hopper，組成一個執行體。AWS將成為首個此型號芯片的供應商，Amazon Elastic Compute Cloud instances即為其營運平台。配合AWS的網絡EFA、虛擬化能力AWS Nitro System及叢集支援Amazon EC2 UltraClusters，允許用户將使用方案擴張至數千顆GH2000芯片的規模。

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推新計劃Peject Ceiba 開發AI電腦

AWS及NVIDIA亦會共同推動全新計劃Peject Ceiba，開發號稱全球最快以GPU運行的AI電腦。電腦使用GH2000 NVL32連接Amazon EFA技術，並配備16,384夥GH2000超級芯片，其AI運算能力更達65 exaflops速度等級。電腦推出後，NVIDIA研發團隊將繼續提供服務，而AWS則會代為管理系統。

針對AI服務及訓練，NVIDIA及AWS將聯手推出NVIDIA DGX Cloud AI訓練即服務（AI-training-as-a-service）項目。此計劃將在AWS上推出，為一個採用GH2000 NVL32的DGX Cloud服務方案。期望為用家在單一伺服器上，提供最大容量的共用記憶體。DGX Cloud會將擁有超過一兆參數的生成式AI及大型語言模型的訓練速度加快。

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攻大規模與生成式AI + HPC工作

AWS的3款新Amazon EC2 instances為配置 NVIDIA H200 Tensor Core GPUs的P5e instance，針對大規模與生始式 AI 及 HPC 工作；及運行AI 微調、推論和繪圖等工作的G6與G6e instance，分別配置NVIDIA L4 GPUs及NVIDIA L40S GPUs。而G6e instance主要用於生成式AI的3D建構等技術，包括開發 3D 工作流程、數碼分身、以及其他使用 NVIDIA Omniverse 的應用。

責任編輯：歐朗欣

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