銀禧花園兩房584.5萬售　持貨三年多帳蝕125.5萬

中原地產吳嘉權表示，近日樓市氣氛好轉，不少買家入市信心有所增加。火炭銀禧花園11月暫錄約4宗成交，屋苑最新錄4座高層A室，單位實用面積506平方呎，兩房間隔，望山景，開價約680萬元，議價後以584.5萬元沽出，實用平均呎價11,551元，累減約95.5萬元。

據了解，新買家為上車客，本居於外區，見屋苑交通方便，單位間隔合用，業主提供合理議價空間，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主則於2020年5月以710萬元購入單位，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓約125.5萬元離場，單位期內貶值約17.7%。

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