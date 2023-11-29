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【業績︱餐飲股】大快活半年少賺15.2%、中期息減近39%至11仙　股價績後挫一成破底

股市 13:16 2023/11/29

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【業績︱餐飲股】大快活半年少賺15.2%　中期息減近39%至11仙

大快活 （00052） 公布中期業績。大快活半年公司權益股東應佔溢利為3631.7萬元，按年倒退15.2%，每股盈利28.03仙，派中期息11仙，減少38.9%。大快活股價績後挫一成，破底低見9.8元。

期內，收入按年增加4.2%至15.6億元。毛利1.5億元，升6.8%，毛利率增0.2個百分點至9.4%。

於期末，集團在香港共經營144間大快活快餐店，特色餐廳則於期內維持10間。大快活指，自疫情以來集團的特色餐廳受香港用餐趨勢改變所影響。隨著外出用餐顯著減少，為主要經營晚市的餐廳帶來挑戰，正密切關注市場趨勢，同時致力控制成本。

大快活內地業務主要集中於大灣區城市，其整體經濟表現放緩且消費減少。集團指，儘管宏觀環境不理想，在大灣區的店鋪於期內仍表現良好，集團實現雙位數同店銷售增長，並於具潛力的地區開設了兩間新店。隨著集團調整其管理策略及大快活的名聲提高，其盈利能力逐步提升。集團相信大灣區業務具有強大的未來增長及盈利潛力。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 大快活集團（00052） 大快活 餐飲股
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