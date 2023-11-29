芬蘭關閉與俄所有陸路邊境口岸 阻大量移民湧入境

芬蘭政府周二（28日）批評，俄羅斯蓄意協助移民進入芬蘭，決定關閉全數8個與俄羅斯接壤的陸路邊境口岸。

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俄羅斯進入芬蘭的移民數量近期激增，由以往平均每日不到一個，於本月至今已有約900名尋求庇護者從俄羅斯進入芬蘭，他們來自摩洛哥、巴基斯坦和敘利亞等國。

芬蘭本月較早時已關閉其中7個與俄的陸路邊境口岸。不過赫爾辛基當局宣布，將於周四（30日）起關閉最後一個與俄接壤的邊境口岸Raja-Jooseppi，為期兩周。

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）發聲明，指俄羅斯正將尋求庇護者引到芬蘭，芬蘭決心終止過境行為。

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當局指控俄方的行為屬「影響戰」（influence operations）和「混合攻擊」（hybrid attack），對芬蘭和其餘神根區國家的安全和公共秩序構成嚴重威脅。

由於尋求庇護者未來兩周料無法跨越俄羅斯邊境前往芬蘭，他們可能會改為向北經挪威或向南經愛沙尼亞入境。

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責任編輯：鄭錦玲