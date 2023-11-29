全球網絡二手商品交易激增 兩大原因推動

多間網路交易平台數據顯示，全球二手商品交易量大幅上升，主要因為生活成本壓力及顧客選擇更具可持續發展的消費模式帶動。

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美國電商平台亞馬遜（Amazon）表示，二手商品交易在今年首9個月增加15%，英國及歐洲市場的金額更達到10億英鎊（約99.14億港元）。全球電子商貿平台eBay指與電視節目Love Island合作後，英國二手時裝上架數量按年上升20%，二手傢具亦顯著增加140%。

eBay的全球非新品銷量預估由現時的5750億美元（約4.48萬億港元），至2025年時增長至7500億美元（約5.85萬億港元），金額增長比同期全新商品多50%。

英國物流集團Yodel亦表示，今年住宅到住宅的寄件量大幅上升162%，主要來自二手商品包裹推動。

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全球二手商品市場迎來春天，更多消費者選擇到二手服飾交易平台Depop及Vinted購買及出售商品。Vinted銷量於2023年按年上升51%，Depop亦錄得8%增長。

二手售賣平台ThredUp估計，全球二手衣物市場預計至2027年時體量將是現是雙倍，增長速度比整體市場快3倍。

亞馬遜英國分公司總經理John Boumphrey表示，民眾對二手商品興趣上升因為生活生本壓力及以更可持續發展形式生活。他指英國用戶轉投較不知名品牌或「自有品牌」（Private Label），希望節省金錢。

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責任編輯：吳漢培