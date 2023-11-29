「股神」巴菲特背後的男人芒格去世 享年99歲

查理芒格（Charlie Munger）是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的左右手，自1978年以來一直擔任巴郡（BRK）副董事長去世，享年99歲。

巴郡稱，芒格在加州一間醫院安詳去世。

巴菲特在一份聲明中肯定了芒格不可或缺的貢獻，強調沒有芒格的洞察力和參與，巴郡不可能取得今天的地位。

芒格與巴菲特是商業史上最成功的組合之一；他們把總部位於奧馬哈的巴郡變成了擁有數十個業務部門、價值數十億美元的集團。

這對廣受全球投資者尊敬和愛戴的組合，在巴郡一年一度的股東周末活動中，就投資和生活提供了民間智慧。

芒格的去世標誌着美國企業界和投資界一個時代的結束，巴菲特失去了他長期以來的傳聲筒，也引發了重視芒格洞察力的投資者們的悲痛。

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