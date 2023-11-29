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【儲局官員】美元失守103、十年期債息降至4.7厘　沃勒：若通脹持續回落數月　儲局可開始減息

宏觀解讀 12:26 2023/11/29

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聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）周二表示，通脹率的走勢和他想象的差不多，他愈來愈有信心，目前的政策完全有能力放緩經濟，讓通脹率回到2%目標，還「相當有信心」在失業率（目前為3.9%）不大幅上升的情況下做到該目標。他稱，若通脹率繼續下降，「再持續幾個月......三個月、四個月、五個月......我們可能會因為通脹率下降而開始降低政策利率」，而這舉動與拯救經濟無關。

沃勒講話後，債券收益率下跌，10年期國債孳息率跌至4.3厘，創逾兩個月新低，反映利率預期的兩年期債息跌至4.7厘，逾3個半月低位。交易員們認為聯儲局將從明年5月開始降息，而明年減息幅度將超過一個百分點。美元指數跌至3個半月新低，跌穿103水平。新的通脹數據將於周四公布，決策者在下月開會之前還將掌握新的月度就業報告和其他數據。

芝加哥聯儲主席古爾斯比（Austan Goolsbee）周二接受媒體採訪時表示，一旦相信自己正走在讓通脹達到目標的道路上，那需要採取的限制性措施就需要減少，「任何烹飪火雞的人都知道，你必須在火雞烤到你想要的程度之前把它從烤箱裏拿出來，因為它會有餘熱」。

儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）則在鹽湖城舉行的猶他州銀行家協會會議上發表講話，試圖保持再次加息的可能性，並對通脹進展的持久性提出了一系列問題。鮑曼稱，其對經濟前景的基本預期仍然是，將需要進一步提高聯邦基金利率，以保持足夠的政策限制性，及時將通脹率降至2%的目標。不過，她沒有直接呼籲進一步加息，她稱，聯儲局的進一步行動將取決於經濟數據。

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編輯：胡學能

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