【儲局官員】美元失守103、十年期債息降至4.3厘　沃勒：若通脹持續回落數月　儲局可開始減息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）周二表示，通脹率的走勢和他想象的差不多，他愈來愈有信心，目前的政策完全有能力放緩經濟，讓通脹率回到2%目標，還「相當有信心」在失業率（目前為3.9%）不大幅上升的情況下做到該目標。他稱，若通脹率繼續下降，「再持續幾個月......三個月、四個月、五個月......我們可以因為通脹率較低而開始降低政策利率」，而這舉動與拯救經濟無關。

視為鷹派的沃勒講話後，債券收益率下跌，10年期國債孳息率跌至4.3厘，創逾兩個月新低，反映利率預期的兩年期債息跌至4.7厘，逾3個半月低位。交易員們認為聯儲局將從明年5月開始降息，而明年減息幅度將超過一個百分點。美元指數跌至3個半月新低，跌穿103水平。新的通脹數據將於周四公布，決策者在下月開會之前還將掌握新的月度就業報告和其他數據。

沃勒指出，近期健康的數據已朝着儲局的方向發展，10月份消費者價格持平，零售支出減弱，工資增長緩慢放緩，但就業市場仍相當緊張，值得關注，而近期長期市場利率的下降已緩和儲局賴以放緩經濟的部分信貸緊縮政策。

芝加哥聯儲主席古爾斯比（Austan Goolsbee）周二接受媒體採訪時表示，一旦相信自己正走在讓通脹達到目標的道路上，那需要採取的限制性措施就需要減少，「任何烹飪火雞的人都知道，你必須在火雞烤到你想要的程度之前把它從烤箱裏拿出來，因為它會有餘熱」。

鮑曼：儲局進一步行動取決經濟數據

儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）則在鹽湖城舉行的猶他州銀行家協會會議上發表講話，試圖保持再次加息的可能性，並對通脹進展的持久性提出了一系列問題。鮑曼稱，其對經濟前景的基本預期仍然是，將需要進一步提高聯邦基金利率，以保持足夠的政策限制性，及時將通脹率降至2%的目標。不過，她沒有直接呼籲進一步加息，她稱，聯儲局的進一步行動將取決於經濟數據。

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編輯：胡學能