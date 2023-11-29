【馬雲現身】拼多多市值逼近惹阿里員工急了？　馬雲穩軍心：誰都牛x過　為明天改革的人才值尊重

▲ 拼多多市值逼近惹阿里員工急了？ 馬雲穩軍心：誰都牛x過 為明天改革的人才值尊重

拼多多（美：PDD）周二發布第三季業績後股價急升，市值升至1850億美元，與阿里巴巴 （09988） 市值相差不足100億美元。拼多多的業績及股價表現，引起阿里巴巴員工的感歎，更在阿里巴巴網內發言，感嘆電商行業變化。想不到阿里巴巴員工的言論，引來了創辦人馬雲的罕見回應，「我更堅信阿里會變，阿里會改」，「AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰」。

阿里巴巴員工籲：簡單買、簡單退

阿里巴巴一名員工在網內發言指，「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1855億美金，相比我們的1943億，差距僅80億，著實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。」他期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來。

另一阿里員工轉發，「簡單買、簡單退，少一點套路、多一點實惠，從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了。。。讓天下沒有難做的生意的初衷，本就應該是服務和成就更光大的人民群眾麼」。

「我相信今天的阿里人大家都在看都在聽」

馬雲先呼籲員工多提建設性意見和建議，特別是創新想法，「我相信今天的阿里人大家都在看都在聽」，他更堅信阿里會變，阿里會改，「所有偉大的公司都誕生在冬天。AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

馬雲認為，要祝賀拼多多過去幾年的決策，執行和努力，「誰都牛x過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」。

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編輯：陳韻妍