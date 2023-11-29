▲ 【華僑銀行】華僑銀行大中華區總裁王克將兼任香港CEO 歐陽麗玲年底退休

華僑銀行宣布，現任華僑銀行香港行政總裁歐陽麗玲將於今年12月31日退休，該行大中華區總裁王克將於今年12月15日起兼任華僑銀行香港行政總裁。王克於今年11月1日獲任命為大中華區總裁，掌管該行在香港、內地及澳門的三家附屬公司。華僑永亨銀行（中國）於今年11月24日獲得相關核准更改其法定名稱和品牌，現已更名為華僑銀行中國。

華僑銀行中國行政總裁洪湧翔及華僑銀行澳門行政總裁盧保康向王克匯報。

歐陽麗玲於2021年出任華僑永亨銀行（香港）行政總裁。她在2019年加入，擔任副行政總裁。她在制定和執行大中華區策略計劃時發揮了重要作用。在2021年華僑銀行香港分行與華僑永亨銀行（香港）合併時，擔任重要角色。在她的帶領和管理下，華僑永亨銀行（香港）於今年7月3日已更名為華僑銀行香港。

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，王克出任大中華區總裁後，亦接掌華僑銀行香港行政總裁一職，其肩負雙重使命，將為該行的「OCBC 同一集團」方針實現更大的協同效應和一致性；歐陽麗玲自2021年擔任華僑銀行香港行政總裁後，對鞏固銀行基礎、實現重新定位、帶動業務增長方面發揮了關鍵作用，她帶領華僑銀行香港過渡疫情，並在充滿挑戰的經營環境下穩住資產質素。

▲ 歐陽麗玲將於今年12月31日退休，加入華僑前曾任澳新銀行香港區行政總裁。

相關文章：

華僑銀行核心管理層變動 王克將任大中華區總裁

編輯：胡學能