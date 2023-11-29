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【中東機遇】南方沙特首掛規模達77億港元　陳茂波：香港正建新渠道連繫沙特及中東

股市 12:02 2023/11/29

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【中東機遇】南方沙特首掛規模達77億港元　陳茂波：香港正建新渠道連繫沙特及中東

由南方東英發行的南方沙特 （02830） 今日首日掛牌，初始規模逾77億港元，成為全球規模最大的沙特ETF。財政司司長陳茂波出席在上市儀式致辭時表示，中國與沙特阿拉伯在貿易、投資、能源等領域正加強聯繫，沙特ETF在香港發行，不止是新增一項投資產品，同時體現出一帶一路倡議的成果，而是讓投資者知道香港有新渠道連繫沙特及中東，今次只是合作的開始。

南方沙特ETF每單位價格約77.5港元，發行單位逾1億單位。每手交易單位為10個，相當每手入場費775元。

南方沙特半日收報77.58元，成交1330萬元。

隨首項沙特相關產品掛牌，港交所行政總裁歐冠昇稱，過去14個月已4次到訪沙特，最新港交所已將沙特交易所列入認可交易所，令當地公司更易在香港第二上市，會繼續吸引當地公司來香港，同時探索促進中東和亞洲資金雙向流動的機會。

沙特主權基金為沙特ETF基石投資者　南方東英：暫不符ETF通資格

主權基金沙特公共投資基金（PIF）副理事長兼中東及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied表示，PIF於去年2月在香港設立辦公室，期望吸引外資投資沙特市場，支持本土企業發長。他續指，PIF也是南方沙特的基石投資者，有信心ETF可連接沙特、亞洲及其他市場，未來十年預料會有更多合作。

南方東英董事總經理兼銷售部主管（亞太區）王卓峯稱，南方沙特初始規模中，本地和海外的投資者約各佔一半，認為產品在二手市場的流動性會慢慢提高。

南方東英副總裁和弦指，雖然目前滬深港通機制只限追蹤本地股票的指數ETF納入南向投資範圍，南方沙特不符合相關資格，但可循不同市場ETF互掛方式擴大其他市場參與。

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編輯：麥德銘

港股 ETF 沙特阿拉伯 陳茂波
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