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英國經濟,英國,侯俊偉,債務,減債

環球經濟金融 10:58 2023/11/29

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英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）周二（28日）警告，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在未來五年內降低債務的目標，存在極大財政風險。

英商店價格指數跌至近年半新低 連續6個月放緩 【下一頁】

侯俊偉上周發表秋季預算案時表示，他將降低公營部門債務水平佔國內生產總值（GDP） 的比例，符合其於公共財政五年展望的最後一年，對降低債務佔GDP比例的承諾。

OBR負責預測經濟趨勢和政府支出決策對公共財政的影響，指政府明年後的支出存在不確定性，通脹高於預期就代表，政府計劃五年內削減債務的預算料將落空。

OBR主席休斯（Richard Hughes）於國會形容，侯俊偉的計劃存在極大財政風險，該國不太可能維持大幅削減公共開支。

他表示在過去18個月，財政部依賴英倫銀行透過量化寬鬆計劃和通脹掛鉤債券提供的短期貸款，都大幅增加借貸成本。

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他警告如利率超出今年3月的預測水平1個百分點，政府每年要支付的債務金額就會增加150億英鎊（約1,487億港元），導致年度債務成本超過1,000億英鎊（約9,914億港元）。

英國智庫決議基金會（The Resolution Foundation）也指，對侯俊偉的計劃感難以置信。智庫指公營部門需削減200億英鎊（約1,983億港元）才能實現減債，批評財政部欠缺詳細支出計劃，説明各部門可如何應對。

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責任編輯：鄭錦玲

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