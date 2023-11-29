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【小米1810】雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣　創內地高校單筆個人現金捐贈紀錄

股市 10:46 2023/11/29

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【小米1810】雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣　創內地高校單筆個人現金捐贈紀錄

小米集團 （01810） 創始人、董事長兼首席執行官雷軍向母校武漢大學母校捐贈13億元人民幣，創武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是內地高校收到的最大筆校友個人現金捐贈。作為武漢大學1987級計算機系校友，雷軍表示，此次捐贈主要聚焦三個方向：（1）支持數理化文史哲六大學科基礎研究、（2）支持計算機領域科技創新、（3）支持大學生培養。

雷軍校友、小米集團副總裁屈恒、小米集團CEO特別助理劉偉、雷軍基金會秘書長馬蘭、小米公益基金會執行秘書長刁美玲、雷軍基金會理事劉冰等捐贈方代表出席了儀式。武漢大學黨委書記黃泰岩，校長張平文，副校長李資遠、龔威等校領導，學校相關職能部門及學院負責人參加。

雷軍只用兩年時間便修完大學4年學分

雷軍在武大求學期間，只用兩年時間便修完了大學4年所需的全部學分。畢業後加入金山軟件 （03888） ，2010年4月創立小米。

雷軍於畢業僅6年，即1997年便開始向母校捐贈，在武漢大學設立「騰飛獎學金」，此後先後向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」、「雷軍科技樓」、「抗擊新冠肺炎基金」等多個捐贈項目，總額達1.3億元人民幣。2016年10月20日，雷軍捐贈支持武漢大學建設人工智能教學科研大樓，今年6月20日大樓投入使用。

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編輯：陳韻妍

港股 雷軍 小米集團－W（01810） 大學 小米 金山軟件（03888）
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