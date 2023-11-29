【以巴戰爭】續交換人質及囚犯 或擴大釋放男性及軍人

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）繼續釋放囚犯及人質，後者釋放12名人質後，30名巴勒斯坦囚犯亦獲釋。據悉，雙方探討下階段互換條件，估計男性或軍人人質可能獲釋。

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哈馬斯繼續每日釋放最少10人，滿足暫時停止加沙（Gaza）戰事協議中的條件。哈馬斯周二（28日）再釋放12人，包括10名以以色列公民及2名泰國公民，暫時已有超過80名人質獲釋。周二釋放的人質已獲轉送醫院接受檢查，其後與家人團聚。

人質獲釋後，以色列亦由約旦河西岸的兩處釋放30名巴勒斯坦囚犯。巴勒斯坦方指半數獲釋者為女性，另外一半為青少年男性，累計已有180名囚犯獲釋。

卡塔爾同日與以色列情報機構摩薩德（Mossad）負責人巴爾尼亞（David Barnea）及美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）會面，消息人士指三方商討下階段停火協議中的人質獲釋條件，希望擴大至男性及軍人人質。

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同時，3國官員考慮，如何讓以巴達成不止數日的停火協議。哈馬斯亦持續與據中斡旋的卡塔爾會面，後者希望理解哈馬斯的條件。

美國白宮表示，估計仍有8至9名美國公民人質未獲釋。國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指美國希望哈馬斯釋放更多美國公民，華府正與卡塔爾合作斡旋延長停火。

另外，七大工業國集團（G7）成員國外長周二發出聯合聲明，呼籲以色列與哈馬斯延長停火協議，增加對加沙供應援助。加沙暫時停止戰事至今已有約800架援助貨車進入加沙，首架載有美國援助加沙物資的飛機亦於同日抵達埃及。

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責任編輯：吳漢培