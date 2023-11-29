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【中國市場】瑞士私募基金：對中國看法更加審慎、要求回報更高　確保投資的公司不會過於倚賴中國市場

股市 10:37 2023/11/29

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【中國市場】瑞士私募基金：對中國看法更加審慎、要求回報更高　確保投資的公司不會過於倚賴中國市場

管理資產規模約1420億美元（約1.1萬億港元）的瑞士私募基金Partners Group聯合始創人Urs Wietlisbach指，「我們更加小心」，基金對中國的看法更加審慎，並警告台海衝突有機會爆發。

Urs指，現時要在中國進行交易，預期回報要更高，因為需要承認更多風險，而內地攻打台灣「不是會不會的問題，而是時間及方式的問題」，若這天真的來到，「肯定會有某些制裁出現」。Partners Group已有約兩年沒有在中國投資。

基金仍致力於中國尋找機會

現時Partners Group在上海設有辦公室，一直予中國「減低」評級，但基金仍致力於中國尋找機會。公司發言人稱，基金正在泰國及越南尋找商機，投資組合約10%至15%投資於亞洲地區。

據去年資料顯示，中國佔Partners Group管理資產約4%。Urs稱，他會確保投資的公司不會過於倚賴中國市場，若40%產品交付予中國，便要相當小心。「愈來愈多企業希望產品生產地靠近公司，即使成本較高也不介意，再不會倚靠中國。」

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編輯：陳韻妍

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