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【人事變動】香港航天科技近4個月股價腰斬　林健鋒、陳家強、袁國強等辭任董事

股市 10:15 2023/11/29

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【人事變動】香港航天科技董事會人事變動　林健鋒、陳家強、袁國強等辭任董事職務

香港航天科技 （01725） 公布董事會變動，部分港府前高官離任，行政會議成員林健鋒、財庫局前局長陳家強及律政司司長袁國強、葉中賢、蒲祿祺都同意辭任董事職務。香港航天科技表示，改組董事會是為了促進及加強集團以國際業務發展為新重心，並維持董事會的精簡架構。

香港航天科技文壹川已調任為董事會主席，林家禮調任為董事會常務副主席。

另外，Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum及法比奥．法瓦塔各獲委任為執行董事，Alhamedi Mnahi F Alanezi、克里斯蒂安．費希廷格及郭華東各獲委任為非執行董事。芭芭拉．簡．瑞安、香港上海滙豐銀行前主席艾爾敦、Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarka及王建宇各獲委任為獨立非執行董事。

上述人事變動於昨日（11月28日）起生效。香港航天科技今年7月宣布在香港開幕衛星製造中心，但自此股價累跌逾半，最新報4.18元。

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【香港衛星股】香港航天科技「ASPACE香港衛星製造中心」開幕　首枚衛星明年出廠、年產能200顆

責任編輯︰梁浩碩

港股 香港航天科技（01725）
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