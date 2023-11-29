▲ 【人事變動】香港航天科技董事會人事變動 林健鋒、陳家強、袁國強等辭任董事職務

香港航天科技 （01725） 公布，文壹川已調任為董事會主席；及林家禮調任為董事會常務副主席。Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum及法比奥．法瓦塔各獲委任為執行董事，Alhamedi Mnahi F Alanezi、克里斯蒂安．費希廷格及郭華東各獲委任為非執行董事，芭芭拉．簡．瑞安、大衛．高登．艾爾敦、Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarka及王建宇各獲委任為獨立非執行董事。

為促進及加強集團以國際業務發展為新重心，並維持董事會的精簡架構以便作出決策，於委任新董事後，林健鋒、葉中賢、蒲祿祺、陳家強及袁國強各自已同意辭任董事職務。

上述人事變動於昨日（11月28日）起生效。

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責任編輯︰梁浩碩