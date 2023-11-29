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【企業AI】AWS發布GenAI工具Amazon Q　分析數據寫程式

科技 10:16 2023/11/29

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AWS行政總裁Adam Selipsky（右上）強調，企業客戶在運用GenAI時，很看重選擇合適模型的彈性。

生成式AI（GenAI）的爭霸戰一觸即發。AWS在年度會議中發布其生成式AI工具Amazon Q，主打企業用途。AWS行政總裁Adam Selipsky在會上分享該企由基建至應用開發的GenAI戰略，預計GenAI將會重寫各種工作的應用，而現階段僅為技術發展最開端。

AWS正在美國拉斯維加斯舉行re:Invent大會，今年焦點放在GenAI的用途與技術發展。由撮要文件、搜集資料，GenAI模型可滿足不同企業工作用途，而Adam Selipsky指出，企業對GenAI需求不同，有部分企業選擇自行開發GenAI工具，另一些則希望能基於已有的模型，在安全環境下快速配置。

他續指，GenAI發展尚在早期階段，且不同模型各有長短，在特定用途會有表現較優勝的模型，不是一個模型通用至所有情況，因此對企業客戶來說，很需要可選擇、轉換至不同GenAI模型的自由，以至組合不同模型至一個應用的彈性。

在大會上，AWS展示由底層基建至應用上，開發與應用GenAI服務與工具更新，例如在開發工具Amazon Bedrock上，新加入「微調（fine-tuning）」功能，讓用戶能簡易地加入指定資料，從而AI能作更貼切企業需求的回答。

Amazon Q亦可以協助企業用戶設置各種AWS應用。（周俊霖攝）

Adam Selipsky多次強調，企業要善用生成式AI，數據質素與相關性屬關鍵，模型必需要準確、經妥善管理並能隨時可使用的數據，助模型了解企業的處境，因此，企業本身亦需有數據與雲端策略作為AI基礎。

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AWS亦宣布推出專注企業用途的GenAI助手Amazon Q。據了解，用戶能以企業數據，包括銷售數據、電郵資料訓練模型，讓它能根據具體資料回答員工的提問，加速決策與代為完成某些任務。Q亦能根據查詢者的身份與權限提供回答，對應企業在合規等方面的需求。據Adam Selipsky的舉例， Q在消化企業數據並結合其他數據來源後，可以作為商業分析員，製作企業業務的詳盡分析報告，並就業務發展提建議；又或依據企業正在運作的程式碼，為工程師編寫更新系統所需的程式。

AWS亦提供一項讓非技術人員可嘗試開發GenAI程式的工具PartyRock，用戶在PartyRock網站https://partyrock.aws，輸入簡單的AI目的，系統便會自動建立介面，讓用戶以輸入相關指令字眼，獲得AI的答案。例如輸入「提供晚餐建議」為目的，PartyRock便產生出一個名為「Dinnerdecider」的應用，只要輸入菜式與食材，便會獲等晚餐建議與食譜。而且，用戶亦可由零開始自行建立程序，又或根據已有模型作自訂修改。完成模型後，用戶便可公開這個AI程式，分享予其他人使用。

PartyRock可以讓非技術人員亦可嘗試開發GenAI工具，範例項目包括食譜、詩句創作與冒險遊戲。（網站截圖）

記者：周俊霖 拉斯維加斯直擊

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