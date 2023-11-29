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【港股市況】美團績後大挫11%穿「紅底」 濠賭股挫、銀娛跌半成 恒指半日跌344點險守萬七關（不斷更新）
港股半日跌近350點，險守17000點關口。恒指輕微高開4點，開市後隨即轉跌，走勢反覆向下，恒指半日跌344點，報17010點，成交674.7億元。科指跌近2%，報3920點。美團 （03690） 績後大挫11%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【12：00】恒指半日跌344點，報17010點，成交674.7億元。科指跌近2%，報3920點。美團 （03690） 績後大挫11%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%。
【11：38】美團 （03690） 最新跌一成，阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近1%，小米 （01810） 轉跌0.5%，京東 （09618） 跌逾1%。
【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.3%，深證跌0.5%，創業板指跌0.5%。
【11：25】大市跌幅進一步擴大至300點，下試17000點支持，報17051點，跌302點，成交增至612億元。科指跌1.7%，報3932點。
【11：20】【促流動性】促進股票市場流動性專責小組推動中東和東南亞企業來港上市 不是僅僅依賴內地
【11：06】【中東機遇】南方沙特首掛規模達77億港元 陳茂波：香港正建新渠道連繫沙特及中東
【10：55】濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌逾3%，破底低見19.14元。另外，永利 （01128） 跌逾2%破底，美高梅 （2282） 跌近3%，澳博 （00880） 跌4%破底，新濠 （00200） 跌逾2%。
【10：50】南方東英沙特阿拉伯ETF （02830） 上市，升0.8%，高見77.6元。
【10：47】小米 （01810） 股價逆市升逾1%，高見15.78元。
【小米1810】雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣 創內地高校單筆個人現金捐贈紀錄
【10：37】奧園 （03883） 境外債重組方案獲投票通過，股價逆市升11%，高見0.275元。
【10：31】恒指最新跌200點，報17152點，科指跌1%，報3959點。美團 （03690） 跌幅擴至一成，低見92.1元。
【10：17】國美零售 （00493） 逆市升逾8%，高見0.084元。
【10：17】美團 （03690） 最新跌逾9%，破底低見92.8元。
【10：16】【人事變動】香港航天科技董事會人事變動 林健鋒、陳家強、袁國強等辭任董事職務
【09：59】【內房危機】恒大物業要求母企償還20億人民幣 恒大曾挫逾一成
【09：50】大市跌幅擴至約185點，報17170點，科指跌1.3%，報3944點。
【09：42】【虛擬資產】盈透證券IB香港客戶可接入持牌平台OSL交易 BC科技大升一成
【09：39】中集車輛 （01839） 復牌逆市升逾5%，高見6.9元。
【09：36】優品360 （02360） 績後升逾4%，早段高見1.85元。優品360中期純利按年增34.8%至1.1億元，派中期息每股8仙。
【業績︱零售股】優品360中期多賺34.8% 稱積極物色店鋪、目標每年淨增20間店
【09：35】大市開市後轉跌約80點，報17274點，科指跌0.7%，報3974點。
【09：32】歐舒丹 （00973） 開市後跌14%，破底低見16.84元。
【09：27】歐舒丹L’OCCITANE （00973） 半年純利大減45%至3403.3萬歐元，股價績後低開5%。
【業績│零售股】歐舒丹L’OCCITANE半年純利大減45%不派息 對假期及送禮季節前景審慎樂觀
【09：21】美團 （03690） 績後挫逾7%，開報95元，失守100元關口，阿里健康 （00241） 升逾6%，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，恒指輕微高開4點，開報17359點，成交26億元，科指升0.1%，報4004點。
【業績︱美團3690】美團第3季收入增22.1% 經調整純利57.27億人幣勝預期
【業績︱阿里系】阿里健康中期多賺1.7倍 將研醫療領域AI大語言模型
【09：13】期指開報17353點，升15點。
【09：04】恒指黑期升約12點，報17370點。
【08：23】【業績】塗鴉智能上季虧損收窄85%至490.5萬美元 收入增長35.7%
【08：00】【汽車股】中集車輛擬以每股7元回購H股、撤銷H股上市地位 股份今早復牌
【07：45】【美團3690】美團計劃周五起回購不超過10億美元股票
【07：45】【業績︱美團3690】管理層：第四季外賣定單增長略放慢 未來兩年社區電商虧損料明顯收窄
【07：45】【Morning精點】美團第3季經調整純利57.27億人幣勝預期︱國泰機票推買一送一優惠、人均最低700元內有找
【07：45】港股ADR收報17289點，跌64點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.16元，較港收市價高0.51元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報321.62元，較港收市價高2.02元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.77元，較港收市價高0.42元或0.6%。
另外，美團 （03690） ADR折合報96.66元，較港收市價低6.34元或6.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場預期加息周期結束，美股反覆造好。道指升83點，報35416點；標指升4點，報4554點；納指升40點或0.29%，報14281點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美團ADR重挫低港6% 夜期收市跌11點（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩