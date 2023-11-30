【恒指夜期+ADR】夜期收市升70點　嗶哩嗶哩美股低港8%（不斷更新）

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美國雖然GDP增長向上修正，但消費數據轉弱，刺激市場減息預期，股市一度造好，不過，儲局褐皮書顯示經濟放緩，股市回軟，道指升13點，納指跌0.2%，夜期收市升70點，收報17108點，嗶哩嗶哩美股公布業績後，低港收市價8%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 90.35 -0.1% 騰訊ADR 317.38 +0.1% 滙豐ADR 59.37 -0.2% 阿里巴巴美股 72.86 +0.2%

北水走資逾8億 資金大手吸美團沽盈富基金

港股失守萬七關，北水仍未進場買貨，全日淨流出8.2億元，為連續2個交易日走資。績後急跌的美團 （03690） 獲資金撐場，全日吸資28.8億元，中移動 （00941） 及中海油 （00883） 分別錄2.2及1.6億元淨流入；淨流出方面，投資者大手沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別走資29.5及5.8億元。

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美團近200億成交挫12%穿「紅底」、個股拉低大市逾百點 恒指期結跌360點穿萬七關

港股期結日跌逾300點，失守17000點。恒指輕微高開4點，開市後隨即轉跌，午後曾跌最多472點，低見16881點，恒指跌360點，收報16993點，成交增至1301.7億元。科指跌2.3%，報3910點。美團 （03690） 挫逾12%，成交192.3億元，個股拖低大市約115點，相當於近大市三分之一跌幅。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。京東健康 （06618） 跌逾7%，BC科技 （8863） 逆市升47%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 紫金礦業 12.22 +3.6 +4 14 萬洲國際 4.91 +2.3 +1 6 神華 25.3 +1.0 +1 6 友邦保險 69.2 -1.4 -18 374 阿里巴巴 72.7 -2.2 -27 18 美團 90.45 -12.2 -115 -

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分析文章︰

【分析】新世界最後一根稻草被拔掉 導致股價跌跌不休？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升70點，收報17108點

【23：30】夜期升93點，報17131點，

【19：05】北水走資逾8億 資金大手吸美團沽盈富基金 恒指夜期升40點

【18：25】【業績｜珠寶】六福集團半年多賺43%、料全年盈利超疫情前 增派中期息至0.72元歷來最高

【18：05】【700】南非大股東Naspers旗下Prosus繼續減持騰訊 9月底止半年勁沽1%、10.1至11.24甩近2622萬股

【16：09】美團 （03690） 挫逾12%，成交192.3億元，個股拖低大市約115點，相當於近大市三分之一跌幅。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。京東健康 （06618） 跌逾7%，BC科技 （8863） 逆市升47%，恒指跌360點，收報16993點，失守17000點，成交增至1301.7億元。科指跌2.3%，報3910點。

【16：04】【移民潮？】第3季以永久離港為由提取MPF申索升至8700宗、趨近2年前高位 涉資逾22億、創逾年半新高

【16：00】恒指U盤前跌379點，報16974點。

【15：55】BC科技 （00863） 愈升愈有，收市前升41%，高見9.78元破頂。

【15：27】【美團3690】美團遭多家大行削目標價 大摩降目標價33%至120元 評級下調至「與大市同步」

【15：11】BC科技 （00863） 尾市升幅擴至32%，破頂高見8.96元。

【14：59】恒指午後曾跌最多472點，低見16881點，最新跌402點，報16951點，科指跌2.4%，報3902點。

【14：59】【美團3690】美團績後大挫12%穿紅底 1500個買盤排隊90元撈貨

【13：34】港股跌近400點，恒指報16966點，跌387點，科指跌2.5%，報3900點。

【13：16】恒指一度跌穿17000點，低見16994點，最新報17013點，跌340點。

【13：04】美團 （03690） 午後跌勢進一步加劇，跌12%破底低見90.6元，成交122.9億元。個股拉低大市約112點。

【13：02】港股午後初段跌約313點，報17040點，科指跌1.8%，報3927點。

【12：59】【港元拆息】1個月HIBOR連升9天、新報5.66厘 續創16年新高

【12：27】【業績︱餐飲股】大快活半年少賺15.2% 中期息減近39%至11仙

【12：07】【馬雲現身】拼多多市值逼近惹阿里員工急了？ 馬雲穩軍心：誰都牛x過 為明天改革的人才值尊重

【12：00】恒指半日跌344點，報17010點，成交674.7億元。科指跌近2%，報3920點。美團 （03690） 績後大挫11%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%。

【11：38】美團 （03690） 最新跌一成，阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近1%，小米 （01810） 轉跌0.5%，京東 （09618） 跌逾1%。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.3%，深證跌0.5%，創業板指跌0.5%。

【11：25】大市跌幅進一步擴大至300點，下試17000點支持，報17051點，跌302點，成交增至612億元。科指跌1.7%，報3932點。

【11：20】【促流動性】促進股票市場流動性專責小組推動中東和東南亞企業來港上市 不是僅僅依賴內地

【11：06】【中東機遇】南方沙特首掛規模達77億港元 陳茂波：香港正建新渠道連繫沙特及中東

【10：55】濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌逾3%，破底低見19.14元。另外，永利 （01128） 跌逾2%破底，美高梅 （2282） 跌近3%，澳博 （00880） 跌4%破底，新濠 （00200） 跌逾2%。

【10：50】南方東英沙特阿拉伯ETF （02830） 上市，升0.8%，高見77.6元。

【10：47】小米 （01810） 股價逆市升逾1%，高見15.78元。

【小米1810】雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣 創內地高校單筆個人現金捐贈紀錄

【10：37】奧園 （03883） 境外債重組方案獲投票通過，股價逆市升11%，高見0.275元。

【10：31】恒指最新跌200點，報17152點，科指跌1%，報3959點。美團 （03690） 跌幅擴至一成，低見92.1元。

【10：17】國美零售 （00493） 逆市升逾8%，高見0.084元。

【10：17】美團 （03690） 最新跌逾9%，破底低見92.8元。

【10：16】【人事變動】香港航天科技董事會人事變動 林健鋒、陳家強、袁國強等辭任董事職務

【09：59】【內房危機】恒大物業要求母企償還20億人民幣 恒大曾挫逾一成

【09：50】大市跌幅擴至約185點，報17170點，科指跌1.3%，報3944點。

【09：42】【虛擬資產】盈透證券IB香港客戶可接入持牌平台OSL交易 BC科技大升一成

【09：39】中集車輛 （01839） 復牌逆市升逾5%，高見6.9元。

【09：36】優品360 （02360） 績後升逾4%，早段高見1.85元。優品360中期純利按年增34.8%至1.1億元，派中期息每股8仙。

【業績︱零售股】優品360中期多賺34.8% 稱積極物色店鋪、目標每年淨增20間店

【09：35】大市開市後轉跌約80點，報17274點，科指跌0.7%，報3974點。

【09：32】歐舒丹 （00973） 開市後跌14%，破底低見16.84元。

【09：27】歐舒丹L’OCCITANE （00973） 半年純利大減45%至3403.3萬歐元，股價績後低開5%。

【業績│零售股】歐舒丹L’OCCITANE半年純利大減45%不派息 對假期及送禮季節前景審慎樂觀

【09：21】美團 （03690） 績後挫逾7%，開報95元，失守100元關口，阿里健康 （00241） 升逾6%，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，恒指輕微高開4點，開報17359點，成交26億元，科指升0.1%，報4004點。

【業績︱美團3690】美團第3季收入增22.1% 經調整純利57.27億人幣勝預期

【業績︱阿里系】阿里健康中期多賺1.7倍 將研醫療領域AI大語言模型

【09：13】期指開報17353點，升15點。

【09：04】恒指黑期升約12點，報17370點。

【08：23】【業績】塗鴉智能上季虧損收窄85%至490.5萬美元 收入增長35.7%

【08：00】【汽車股】中集車輛擬以每股7元回購H股、撤銷H股上市地位 股份今早復牌

【07：45】【美團3690】美團計劃周五起回購不超過10億美元股票

【07：45】【業績︱美團3690】管理層：第四季外賣定單增長略放慢 未來兩年社區電商虧損料明顯收窄

【07：45】【Morning精點】美團第3季經調整純利57.27億人幣勝預期︱國泰機票推買一送一優惠、人均最低700元內有找

【07：45】港股ADR收報17289點，跌64點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.16元，較港收市價高0.51元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報321.62元，較港收市價高2.02元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.77元，較港收市價高0.42元或0.6%。

另外，美團 （03690） ADR折合報96.66元，較港收市價低6.34元或6.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場預期加息周期結束，美股反覆造好。道指升83點，報35416點；標指升4點，報4554點；納指升40點或0.29%，報14281點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美團ADR重挫低港6% 夜期收市跌11點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩