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【券商點睇】中國市場利潤率感驚喜 友邦保險目標睇90元

股樓投資 11:33 2023/11/29

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富瑞發表報告指，友邦保險（01299）扭轉了友邦中國多年來利潤率下降的情況，為此感到驚喜，除了扭轉利潤趨勢外，友邦中國第三季也把其新業務價值上升20%，當中對於危疾產品的需求上升為重要的帶動因素，給予「買入」評級，目標價90元。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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報告又稱，在越南，保險同業中出現人壽保險銷售不當的指控，主要是在銀保渠道，料相關的保險銷售將會受到拖累。該行上調本年度新保費（ANP）預測3%，以及新業務價值預測3%，預計今年ANP及新業務價值將分別增長44%及31%。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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