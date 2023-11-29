【券商點睇】中國市場利潤率感驚喜 友邦保險目標睇90元

富瑞發表報告指，友邦保險（01299）扭轉了友邦中國多年來利潤率下降的情況，為此感到驚喜，除了扭轉利潤趨勢外，友邦中國第三季也把其新業務價值上升20%，當中對於危疾產品的需求上升為重要的帶動因素，給予「買入」評級，目標價90元。

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報告又稱，在越南，保險同業中出現人壽保險銷售不當的指控，主要是在銀保渠道，料相關的保險銷售將會受到拖累。該行上調本年度新保費（ANP）預測3%，以及新業務價值預測3%，預計今年ANP及新業務價值將分別增長44%及31%。

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責任編輯：林衛