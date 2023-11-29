【券商點睇】利潤釋放節奏後延 中教控股業績預測被調低

中金報告指出，中教控股（00839）2023年度收入符合市場一致預期，但利潤略低於市場一致預期。該行維持公司「跑贏行業」評級，考慮到校園容量提升，上調2024年度收入預測5%，但考慮到融資成本上行，下調2024年度經調整歸母淨利潤預測12%，為目標價9.5元。

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報告期內，公司校企合作數量按年增長41家至3,516家，旗下學校輸送應用型畢業生7.2萬人，增長16%。期內，廣東省的肇慶學校的新校區三期建設順利進行；山東學校在政府支持下於煙台市正式開始建設新校區，新校區一期規劃面積700餘畝，計劃於2024至2025學年投入使用。展望未來三年，該行預計公司收入有望在穩健的學額增長和報到率改善下實現15%的複合增速。

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該行指，截至8月底，公司美元貸款餘額約2億美元，佔貸款總額17%，未來將考慮合理舉措控制融資成本。期內，考慮到自然災害及疫情導致某中等學校招生人數有所回落，公司計提賬面減值4.58億元人民幣，佔公司總資產1.3%。該行預計未來三年公司經調整歸母淨利潤或實現10%的複合增速。

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責任編輯：林衛