【券商點睇】電解鋁供需向好 中國宏橋盈利具彈性

天風證券指出，中國宏橋（01378）是全球最具規模的鋁產品制造商之一，形成了「氧化鋁—電解鋁—鋁合金—鋁深加工」的一體化產業鏈，成本下行後具備較好盈利彈性，資產負債率逐年下降。近年來，公司盈利能力較好，經營性淨現金流流入較多，而資本性開支規模維持在低位，償還較多長期貸款，驅動公司債務規模及資產負債率持續下降。

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報告稱，傳統需求韌性較強，新能源需求占比持續提升。首9個月，國內房屋竣工面積按年升20%，對鋁需求形成明顯拉動，而電解鋁需求主要由光伏及新能源車拉動。年內光伏裝機的超預期增長，加上新能源車產銷的高景氣度為鋁需求提供較多增量。據該行測算，2023年新能源領域對國內鋁需求拉動或在3至4%。

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該行表示，電解鋁供需向好帶來鋁價價格平均價抬升，動力煤價格下行將帶來公司成本下降，公司盈利具備較好彈性，預測2023至2025年純利增速為7%、30%和14%。參考同行業平均估值，保守給予公司2024年業績7倍估值，目標價9.8元，首次覆蓋給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛