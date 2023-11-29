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【內房危機】恒大物業要求母企償還20億人民幣　中國恒大︰未收到訴訟通知、股價曾挫12%

股市 12:59 2023/11/29

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恒大物業 （06666） 發公告，指集團約134億元（人民幣，下同）的存款質押被相關銀行強制執行，就公司旗下金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事件，要求母企中國恒大 （03333） 等責任方償還款項，已向廣東省中級人民法院提出訴訟，並在周二（28日）正式收到法院正式接受立案通知。

恒大中午公布，恒大，公司及相關附屬公司未收到中國廣東省廣州市中級人民法院就金碧物業提出訴訟的通知，將諮詢法律意見以維護公司的合法權利。

恒大曾挫12%低見0.22元，半日跌9.2%報0.27元，恒大物業則逆市升3.4%，中午報0.46元。

公司指，就集團約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，其全資附近公司金碧物業對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司、恒大地產集團貴陽置業有限公司、恒大地產集團有限公司及中國恒大，就金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向中國廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。

當中要求中國恒大償還款項約19.96億元及暫計利息約1.52億元。。集團指，已於周二收到法院正式接受立案的通知。根據董事會及其法律顧問的分析，訴訟不會對本集團的日常業務經營產生重大不利影響。

集團表示，會繼續盡全力對相關存款質押進行追討，並將適時就上述訴訟的任何重大進展或公司將採取的任何其他行動刊發進一步公告。

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編輯：葉志偉

港股 恒大物業（06666） 恒大 中國 深圳 廣東省 中國恒大（03333）
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