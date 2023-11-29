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【環保商機】調查指亞太年輕消費者更不介意二手奢侈品

商業 13:00 2023/11/29

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年輕消費者對可持續發展日益重視，日前就有調查指，亞太區Z世代消費者表示願意多花28%的價格，以購買重視可持續發展的奢侈品牌產品。而體現這一點還包括減少廢物的二手買賣，調查指86%的亞太地區消費者，對購買二手奢侈品的想法更加開放，尤其是Z世代消費者更高達9成。

【環保商機】重視品牌可持續發展承諾　76%消費者願意付出更多

Delta Global委託進行的最新調查報告《邁進綠色未來》指出，亞太消費者的環保意識正不斷提升，並日漸影響奢侈品購買行為。86%的亞太地區消費者，對購買二手奢侈品的想法變得更加開放，認同的Z世代消費者更高達89%。57%亞太地區的奢侈品消費者，在過去3年內有購買或出售二手奢侈品，該趨勢在東南亞（72%）及Z世代消費者（67%）中最為顯著。

53%的Z世代消費者表示，在過去12個月內曾購買或出售的二手奢侈品數量，比過去3年的總和還要多。過去12個月，亞太地區消費者平均購買或出售二手奢侈品超過3.5次，而香港的平均頻率較低，為2.8次。91%的亞太地區奢侈品消費者表示，品牌採取措施鼓勵時尚循環非常重要。

調查亦指出，81%的亞太區奢侈品消費者會在購買產品後保留包裝。保留奢華包裝盒的最普遍原因是用來收納其他物品（63%），近70%亞太地區X世代消費者表示有此習慣，而近半Z世代消費者則表示更偏向將奢華包裝盒用作裝飾用途。調查顯示，亞太區奢侈品消費者購買產品後最常保留是珠寶盒（67%）、手錶盒（63%）及手袋盒（58%）。

【香港展覽】貿發局首次辦聖誕藝墟　冀吸大灣區及留港消費港人

本報記者：李智賢

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