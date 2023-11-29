【環保商機】重視品牌可持續發展承諾　76%消費者願意付出更多

現代人愈來愈重視環保，品牌有否顧及可持續發展日益影響消費者的消費決定。有調查就指93%亞太區奢侈品消費者，願意花費更多在積極推動及推廣可持續發展的奢侈品牌，Z世代消費者甚至願意為此而多花28%價格。奢侈品消費者對環保的意識有增無減，然而近三分一香港及東南亞消費者表示，對自己喜愛的品牌在可持續發展方面的工作欠足夠資訊。

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27%消費者會停買不重視可持續發展品牌

奢侈品包裝方案供應商Delta Global的最新調查顯示，企業在可持續發展方面的承諾對品牌忠誠度的影響甚大，大部分受訪者表示會減少甚至停止購買不關注環境影響的品牌。受訪的亞太區消費者中，有92%表示將停止、減少購買或重新考慮，會否光顧不重視可持續發展的品牌，其中27%更表示將完全停止購買這些品牌的產品；相反如是重視可持續發展的品牌，則有超過三分二受訪者表示會購買更多。

Delta Global創辦人及首席客戶總監Robert Lockyer表示，亞太區奢侈品消費者的環保意識正不斷提升，特別是中國大陸的消費群。42%受訪者表示對環保議題有更高的意識，其中中國內地消費者就高達41%，相較起來香港就只有較低的25%，增幅最小。27%受訪者會完全停止購買不重視可持續發展的品牌的產品，相比之下，香港只有14%消費者表示會停止購買這些品牌的產品，即使不停買也會減少購買量。但他強調香港消費者其實同樣重視環保，只是增幅沒那麼明顯。

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59%消費者認為缺乏透明度

千禧世代及Z世代消費群視可持續發展為核心考慮因素，近一半的Z世代消費群自認對環保有更高意識，76%Z世代消費者表示會增加購買量以示支持，甚至願意多花28%的價格，以購買重視可持續發展的奢侈品牌產品。但59%消費者認為品牌可持續發展方針缺乏透明度，阻礙他們實踐支持可持續發展的消費方式。而非環保包裝及製造過量廢物也是障礙，39%人反感過量的多層式包裝，甚至有90%內地奢侈品消費者更認為使用塑膠不符合奢侈品牌形象。

但僅僅著眼於包裝物料未必就真能達致環保，工廠的生產方式、生產和運送時的碳排放，都不是簡單能從包裝物料上看得出來的。Robert Lockyer認為品牌可以做得更多，例如在決定供應商時就先確認對方，在環保和可持續發展方面的措施是否充足，並在網站或產品標籤上為消費者提供能追蹤供應鏈資料的訊息，讓消費者能自己決定如何消費。

只是對消費者而言，很難每次消費前都花時間上品牌網站查詢，因此產品標籤上的訊息也很重要。54%亞太區消費者認為，產品包裝是最簡易直接的方法，以了解其喜愛的奢侈品牌在可持續發展方面所作出的努力。64%認為，包裝上清晰列明品牌的可持續發展措施或認證，是最易於識別可持續發展奢侈品牌的方法，95%受訪者更表示希望奢侈品牌在產品包裝上列出其對零塑膠的承諾或相關的可持續發展認證。

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本報記者：

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