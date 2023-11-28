▲ 畢馬威、德勤據報要求員工前往香港時改用「拋棄式手機」

德勤和畢馬威據報建議一些美國高層訪問香港期間使用「拋棄式手機」（burner phone），避免使用平時的工作電話。報道指，麥肯錫一些顧問在前往香港時亦攜帶其他手機。報道指，隨著中國加強對香港的控制，一些企業才有這些措施。

報道指，一全球顧問公司高層表示，一些高階員工對於是否前往香港猶豫不決，因不能攜帶平時使用的行動裝置感到造成不便。

盡管這些公司並不總是向員工提供明確理由，但一些高層表示，公司擔心駭客攻擊的風險，特別是客戶資料可能被存取。

根據報道，普華永道表示沒有這樣的政策，安永一位高層表示，未知悉前往香港有一些限制。德勤、畢馬威和麥肯錫拒絕發表評論。

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「拋棄式手機」 真係用完即棄？

責任編輯︰梁浩碩