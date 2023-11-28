【分析】TVB為何要計劃關掉85台？

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電視廣播 （00511） （TVB）公布重組計劃，將82台同85台合併成為「TVB+」，以綜合娛樂和資訊，並與數字平台進行互動連接，為何TVB要關掉85台？

TVB的業績分為免費電視廣播、OTT串流、電子商貿、內地業務及國際業務，做得最好及業務收入最穩定的是OTT串流，這是由於Netflix帶起的用戶體驗的改變，用戶主主導的新模式，不是再每集等追劇，對比Netflix東南亞用戶4000萬戶，平均每戶每月收入折算約60.5港元；現時myTV Gold的每戶18.57萬名，每戶收費逾百元，1年便可貢獻逾2億元收入，另外還有廣告收入，根據中期業績，EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）更錄得正數3600萬元。

myTV Gold的OTT串流業務，不只與Netflix競爭，亦有Viutv、迪士尼+平台、Apple TV，還有bilibili（B站），亞馬遜Prime、HBO GO，還有不同類型的youtube、twitch的月費等，不只是搶客，更是要搶節目，不過，亦有不少華語劇、韓劇、日劇及動漫等節目在OTT串流平台播放，顯示其競爭力。

根據公司公布，85台是財經體育資訊台，關掉85台，將節省1億元內容成本，再加上85台的黃金時段收視僅1.1點。換言之，再減自家製作節目，可再慳1億元；而所謂與數字平台進行互動連接，似乎是以OTT串流平台現有資源連接。

因為OTT串流業務穩定，不乏外購節目，單計頻道便砌出45個，以TVB之力，將原有的外購節目洽談來免費台播，預期亦輕而易舉，此舉只是將現有資源整合。

最近觀眾對J2的印象，似乎是來自台灣的林襄，外購節目取代自家制作，預期將成為趨勢。

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記者：譚志偉