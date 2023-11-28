【Morning精點】TVB縮台J2財經資訊合併成TVB+、裁員300人︱馬時亨：富衛都想上市 但個市太殘、唔想賤賣 Hot Talk 07:34 2023/11/28 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】TVB縮台J2財經資訊合併成TVB+、裁員300人︱馬時亨：富衛都想上市 但個市太殘、唔想賤賣 【電視廣播511】TVB縮台「5變4」、J2財經資訊合併成TVB+ 電視電商業務裁員300人、佔僱員約8% 【香港財經論壇2023】馬時亨：富衛都想上市 但個市太殘、唔想賤賣 【遊日注意】日本擬推離境時退稅方案 料2025年後實施 結業潮│孖沙茶餐廳劈價4成賣自用舖 年底結業「三眼仔飯」成絕響責任編輯︰梁浩碩 開市追揸沽 【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？ 上日Morning精點︰港元3個月定存6.9厘再創新高、淨袋8625元利息︱加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙 開啟hket App，閱讀全文 港股 電視廣播（00511） 馬時亨 TVB 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取