  • 23°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 07:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】TVB為何解散買入僅兩年的「士多」？

股市 07:00 2023/11/28

分享：

分享：

【分析】TVB為何解散買入僅兩年的「士多」？

電視廣播 （00511） （TVB）於2021年8月以2億元收購電子商貿平台「士多」，TVB當時指出，將電子商貿視為未來增長之重要引擎。時隔兩年，通告指出，「士多」網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運， 約100名現時的「士多」員工也將離開集團。

TVB僅保存自家原有「鄰住買」的業務，認為不能依賴「封閉」的電商平台和「價格驅動」（即鬥平）的銷售模式，要打造一個結合娛樂、資訊和銷售的跨平台、全渠道的產業系統，服務香港用戶。

電商模式有兩種，一種是只是營運平台，一種是同時營運上下游產業鏈的，要看自身的資源，設計不同的模式，賺錢的毛利亦有不同。

「士多」於2021年加入TVB大家庭，貢獻了cash flow（資金流），Top Line（即收入）金額亦隨即大增，不過，未有貢獻Bottom Line（純利），2023年中期的電子商貿業務的EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）仍是虧損，尤其是疫後復常，網購需求亦下降。

TVB如意算盤，似乎是使用自身寶貴的演員資產，無論是植入式廣告，或是內地最強cash flow的直播帶貨，都可算是轉型成功，內地亦有成功例子，例如東方甄選 （01797） 的俞敏洪，這風氣能否在香港興起，則要看看大公司的手段了。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】券商推「免息孖展」抽新股　是如何煉成的？

相關文章：

【電視廣播511】TVB縮台「5變4」、J2財經資訊合併成TVB+　電視電商業務裁員300人、佔僱員約8%

【分析】TVB為何要計劃關掉85台？

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】恒指被台灣加權指數超越　重要不重要？
今日
【分析】恒指被台灣加權指數超越　重要不重要？
【分析】外資狂炒拼多多前景　不是好現象？
2023/11/29
【分析】外資狂炒拼多多前景　不是好現象？
【分析】TVB為何要計劃關掉85台？
2023/11/28
【分析】TVB為何要計劃關掉85台？
【分析】內地傳無抵押貸款救內房　是否誇大了？
2023/11/24
【分析】內地傳無抵押貸款救內房　是否誇大了？
【分析】BAT業績後　阿里仍未講的一個關鍵問題？
2023/11/23
【分析】BAT業績後　阿里仍未講的一個關鍵問題？
港股 電子商貿 廣告 電視廣播（00511） 東方甄選（01797）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款