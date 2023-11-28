▲ 【分析】TVB為何解散買入僅兩年的「士多」？

電視廣播 （00511） （TVB）於2021年8月以2億元收購電子商貿平台「士多」，TVB當時指出，將電子商貿視為未來增長之重要引擎。時隔兩年，通告指出，「士多」網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運， 約100名現時的「士多」員工也將離開集團。

TVB僅保存自家原有「鄰住買」的業務，認為不能依賴「封閉」的電商平台和「價格驅動」（即鬥平）的銷售模式，要打造一個結合娛樂、資訊和銷售的跨平台、全渠道的產業系統，服務香港用戶。

電商模式有兩種，一種是只是營運平台，一種是同時營運上下游產業鏈的，要看自身的資源，設計不同的模式，賺錢的毛利亦有不同。

「士多」於2021年加入TVB大家庭，貢獻了cash flow（資金流），Top Line（即收入）金額亦隨即大增，不過，未有貢獻Bottom Line（純利），2023年中期的電子商貿業務的EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）仍是虧損，尤其是疫後復常，網購需求亦下降。

TVB如意算盤，似乎是使用自身寶貴的演員資產，無論是植入式廣告，或是內地最強cash flow的直播帶貨，都可算是轉型成功，內地亦有成功例子，例如東方甄選 （01797） 的俞敏洪，這風氣能否在香港興起，則要看看大公司的手段了。

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記者：譚志偉