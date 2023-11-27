▲ 【金管局BIS會議】周小川：中國約9成零售支付已數碼化 需在安全、私隱保護等制訂更高標準和規則

人民銀行前行長周小川在金管局—國際結算銀行（BIS）高級別會議歡迎晚宴上發表演講，他指中國目前約九成的零售支付已是數碼化，而不再用傳統貨幣或支付方式，認為現時剩下的工作包括：加強相互操作性（interoperability）；在安全、加密和私隱保護方面制訂更高的標準和規則等。

他指內地會加強監督數碼支付的安全、私隱保護及相互操作性，相信中國政府、人行仍有一些政策工作需要做，而該些工作已走上正軌，相信該領域的進展在不久將來能進入最後階段。

周小川表示，內地已正在加強相互操作方面工作，第三方支付服務提供商目前已被認為需要有更好的相互操作性。他又提到，最近中國政府在支付系統方面作出強調，若要使用支付系統以及從從支付系統中獲取的數據來提供其他金融服務，必須申請許可證，這是因為它應與其他金融機構平等競爭，並遵守與其他金融活動相同的規則。

周小川又提到，跨境支付是很多央行要考慮和探索的一個大問題，該問題與貨幣可兌換性有關。他說，有些發展中國家的央行可能會擔心美元化，又或者該些央行可能不願意使用其他國家的貨幣，故此，他們可能會尋求特別提款權類型的貨幣，或某種合成貨幣。他認為這亦是下一階段人行需要研究的挑戰。

余偉文：央行過去30年在促進經濟和金融穩定發揮非常關鍵作用

金管局總裁余偉文致辭表示，今年是金管局成立30周年，也是BIS在香港成立亞洲辦事處​​25周年，過去數十年該兩個機構都經歷很多事情，包括亞洲金融危機等，但兩個機構都取得相當大的成就，且在確保金融體系的復原力方面，以及在促進區內中央銀行之間的合作和政策對話方面，兩機構亦發揮愈來愈重要的角色。

余偉文又指，過去30年，世界各地經濟都發生顯著變化，主要由科技及創新，以及全球化所推動，央行在促進經濟和金融穩定方面發揮了非常關鍵的作用，而經濟和金融穩定是經濟長期增長的重要基石。

明日（28日）將是金管局—BIS高級別會議第二天，將會有多場專題討論，澳洲儲備銀行行長Michele Bullock、西班牙銀行行長Pablo Hernandez de Cos、英倫銀行副行長Dave Ramsden、新加坡金管局局長Ravi Menon等都會參與演講。

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記者：胡學能