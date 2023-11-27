【業績│服裝股】波司登中期按年多賺逾25%　派中期息5仙　股息率6厘

服裝股波司登 （03998） 公布截至9月底之中期業績，收入按年上升20.9%至74.7億元（人民幣，下同），期內純利按年上升25.1%，至9.2億元，毛利率與去年同期持平，維持50%，期內經營溢利率按年升1.2個百分點至16.5%。公司公布派發5港仙末期息，以周一收市價3.08元計算，股息率約6厘。

按業務劃分，品牌羽絨業務繼續為公司最大收入來源，截至9月底止上半財年，錄得近49.4億元收入，按年升28.1%，佔總收入佔比達66.1%。當中波司登品牌銷售達44.2億元，按年升25.5%，仍佔該分部銷售近9成，但佔比較去年同期有所下降。

其他業務方面，貼牌加工管理業務收入按年升27.3%，至20.4億元，佔總收入27.3%；期內女裝業務及多元化服裝業務收入按年分別升15.4%及9.8%，至3.9億元及9640萬元，佔總收入佔比分別為5.3%及1.3%。

公司指，截至今年9月底，羽絨服業務的常規零售網點按上一財年期末淨減少110家，至3313家；自營零售網點淨減少193家，至1206家；第三方經銷商組營的零售網點則淨增加83家，至2107家。

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編輯：葉志偉