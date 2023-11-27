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【2024展望】高盛資管：料資金明年繼續流入債券　看好AI行業前景

股市 22:08 2023/11/27

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隨著聯儲局加息周期快將完結，投資者開始預期明年會啟動減息，大行近期普遍看好債券前景。高盛資產管理指出，優質政府債等固定收益投資，已經成為股票以外的合理替代，料資金流入債市的情況明年將會持續。

歐美資金多流入固定收益資產

高盛資產管理亞洲固定收益主管 Salman Niaz 表示，經歷了十多年的低利率後，投資者普遍認為股票之外別無選擇 （TINA）的情緒發生了轉變。 市場上有合理替代 （TARA），包括優質政府債等核心固定收益投資。 

他又指，在美國，流入固定收益的資金高於股票，而在歐洲，固定收益的資金流入高於現金。 根據以往經驗，這種情況將會持續，因債券資金流動往往在加息周期結束後回升。

料明年AI領域會繼續加大發展

股票方面，高盛資管指當系統性風險帶來回報的機會較低時，產生超額回報就顯得加重要，尋找未來贏家的策略成為關鍵。當中除看好大型製藥和生物技術公司、又指隨著2024至2025年人工智能工作負載增加，對更多觀察、監控和資料管理的需求將進一步推動軟件和雲技術優勢。

該行股票基金經理林宗賢表示，數據中心建設正處於早期階段，以支援企業運行人工智能工作。預計到2026年前，雲服務供應商將持續增加資本投入。儘管2今年市場主要聚焦少數領先企業，但隨著該領域從AI訓練擴展至推理，明年應有更多供應商在資本投入趨勢下獲益。

高盛資管提醒，投資者應關注觸發風險再評估的潛在因素，包括聯儲局釋放首次降息信號等。這可能在經濟活動、勞動力市場或通脹轉趨疲弱時發生。任何指向全球經濟負增長的指標均可能引發市場大範圍的收緊。對市場情緒的過度反應以及2024年年中聯儲局政策轉向寬鬆或是重新布局長期風險配置的信號。

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編輯：葉志偉

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