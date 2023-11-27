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【FPS】金管局推「轉數快可疑識別代號警示」　若收款人被標籤為「高危有伏」、確認交易前將收到警示

Hot Talk 20:57 2023/11/27

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【FPS】金管局推「轉數快可疑識別代號警示」　若收款人被標籤為「高危有伏」、確認交易前將收到警示

金管局宣布，已於11月26日推出「轉數快可疑識別代號警示」，這項服務旨在加強對用戶的警示機制，在使用轉數快識別代號進行支付交易前提醒他們相關詐騙風險。在此警示機制下，如收款人的轉數快識別代號（包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼 （FPS ID））和在「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」的資料脗合，用戶會在確認交易前收到警示，提醒他們考慮清楚再決定是否應該取消或繼續進行交易。

金管局稱，當局一直與香港警務處、香港銀行同業結算有限公司以及業界，包括銀行和儲值支付工具營運商緊密合作，利用由警務處推出的防詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內的資料，為轉數快支付交易設立警示機制。所有為個人用戶提供以轉數快識別代號作即時轉帳服務的轉數快參與機構，包括44家銀行及儲值支付工具營運商，都已經推出此計劃。

如有懷疑，用戶不應進行交易

金管局指，不論有否收到警示，用戶在每次交易前都必須仔細核實付款詳情和收款人身分是否可信。如有懷疑，用戶不應進行交易，以避免潛在損失。參與機構已將包含此功能的應用程式上架，用戶應確保他們使用的銀行手機應用程式或電子錢包是包含此功能的最新版本，以確保他們在使用轉數快識別代號支付時能夠收到相關警示。

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編輯：陳韻妍

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