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【新股IPO】萬達商管據報擬將在港上市時間推遲至2026年　投資方不太接受

新股IPO 20:49 2023/11/27

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內地《澎湃新聞》引述知情人士透露，萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推遲至2026年，目前正在和投資方進行商討，投資方對有關方案不太接受，因時間推遲得太久，而且按照目前的環境來看，無法預知未來的情況，當中變化性太大。

報道引述另一家手持萬達美元債的私募機構表示，他們不同意該方案，因延期時間太久，資金成本也很高，「如果說延遲到2024年可能還會考慮一下，直接延到2026年的方案是不會接受的」。

萬達並未和任何一家投資方簽署任何協議

報道指，有關提議也僅是初步提議，萬達商管並未和任何一家投資方簽署任何協議。

早前市傳萬達商管與投資者簽訂對賭協議，最遲需於2023年完成上市，否則需向上市前投資者支付約300億元的股權回購款，但其後已傳出，由於市況未好轉，萬達商管有意推延至明年再IPO。

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編輯：陳韻妍

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