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【香港財經論壇2023】太古白德利：中國經濟放緩無影響太古在華投資意慾　一國兩制是香港長期穩定及信心的基礎

股市 19:56 2023/11/27

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太古白德利：中國經濟放緩無影響太古在華的投資意慾　一國兩制是香港長期穩定及信心的基礎

中港經濟復甦步伐不如預期，市場關注外資對香港的看法。太古集團主席白德利（Guy Bradley）在出席《香港財經論壇2023》時表示，過去逾150年，香港一直是太古的家，太古在香港發展船務、糖廠、航空、飲料及房地產業務，一直支持香港發展，而香港亦非常適合國際企業發展，擁有良好的基建，經濟活動頻繁，不僅是一個國際金融中心，也是一個國際的物流、貨運及航空中心。

太古看好中港市場長線前景

「中國經濟放緩沒有影響太古在華的投資意慾，香港政府在支持經濟發展上方向正確，國泰航空 （00293） 亦致力透過增加航班及航點，將香港與世界各地連繫起來。」

白德利稱，一國兩制是香港賴以成功的基石，若一國兩制延續至2047年以後，絕對是香港長期穩定及信心的基礎，故此太古地產 （01972） 已擬定未來十年投資1000億元的計劃，當中內地項目佔一半，希望香港樓市可盡快築底，看好中港市場長線前景。

對於「習拜會」，白德利指，中美兩國元首會面是令人鼓舞的事件，而任何有利兩國關係正常化及改善的事，一向都有利營商。

翁以登：留低的美資公司傾向採取觀望態度

同場的香港美國商會總裁翁以登稱，雖然地緣政治風險升溫，部分美資企業離開，但大部分商會的會員仍看好香港前景，相信大灣區、東南亞及中東的機遇，因此選擇留低。「現時留低的美資公司傾向採取觀望態度，放慢在華的投資步伐，或凍結招聘，以等待情況改善，但商會的新會員及更新會員的人數都創歷來新高。」

路博邁劉頌料中國明年經濟增長5%

翁以登又指，即使「習拜會」對中美兩國關係的改善只是短暫性，但至少兩人會面後，兩國關係不會進一步惡化，而且整體氣氛有改善，美企亦樂於表達到華投資的興趣，因此他會密切注視美國政策對香港的影響，對香港前景審慎樂觀。

談及香港資本市場前景，路博邁集團亞太區總裁劉頌表示，明年中國基本面料仍具挑戰，預期明年經濟增長約5%，因此資本市場料維持波動，而在基本面改善之前，市場將繼續尋找方向。

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