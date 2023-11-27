  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【384業績】中國燃氣中期息增50%至15仙　純利受累房地產市道跌44%

股市 19:07 2023/11/27

分享：

分享：

【384業績】中國燃氣中期息增50%至15仙　純利受累房地產市道跌44%

中國燃氣 （00384） 公布截至9月底止半年業績，收入跌16.1%至360.5億元，純利跌43.9%至18.3億元，整體毛利率15.9%，下跌0.3個百分點，經營性現金流淨額增59.7%至75.65億元，中期股息15仙，按年升50%。

中國燃氣指，集團期內天然氣售氣總量增長1.7%至169.7億立方米。房地產市場的深度調整持續影響天然氣行業新接駁業務。新接駁居民用戶數大幅下降31.2%至105.2萬戶，影響收入與利潤的整體表現。工業用戶跌27.2%至1188戶，商業用戶跌5.6%至1.52萬戶。

展望未來，中國燃氣指，整體經濟復甦慢於預期，制約了天然氣等能源消費的整體增長幅度，同時，能源安全和綠色低碳轉型依然是能源工作的重中之重。國家將持續推動天然氣產供儲銷體系建設，全力做好天然氣保供、穩價和順價工作，推動天然氣行業高質量發展，集團將管理和運營模式向系統化、數字化、市場化方向縱深推進。

記者：譚志偉

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？
港股 業績公布 中國燃氣（00384）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款