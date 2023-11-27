▲ 【384業績】中國燃氣中期息增50%至15仙 純利受累房地產市道跌44%

中國燃氣 （00384） 公布截至9月底止半年業績，收入跌16.1%至360.5億元，純利跌43.9%至18.3億元，整體毛利率15.9%，下跌0.3個百分點，經營性現金流淨額增59.7%至75.65億元，中期股息15仙，按年升50%。

中國燃氣指，集團期內天然氣售氣總量增長1.7%至169.7億立方米。房地產市場的深度調整持續影響天然氣行業新接駁業務。新接駁居民用戶數大幅下降31.2%至105.2萬戶，影響收入與利潤的整體表現。工業用戶跌27.2%至1188戶，商業用戶跌5.6%至1.52萬戶。

展望未來，中國燃氣指，整體經濟復甦慢於預期，制約了天然氣等能源消費的整體增長幅度，同時，能源安全和綠色低碳轉型依然是能源工作的重中之重。國家將持續推動天然氣產供儲銷體系建設，全力做好天然氣保供、穩價和順價工作，推動天然氣行業高質量發展，集團將管理和運營模式向系統化、數字化、市場化方向縱深推進。

記者：譚志偉