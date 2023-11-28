美國名媛豪擲4.6億辦世紀婚禮 奢華行程羡煞網民

美國名媛Madelaine Brockway本月與男友於法國巴黎完婚，有指她豪擲5,900萬美元（約4.6億港元）舉辦為期5日的世紀婚禮。不少網民對其婚禮奢華程度讚嘆不已，包括她包下巴黎歌劇院舉行晚宴，並邀來Maroon 5主唱Adam Levine為婚禮獻唱。

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26歲的Madelaine來自德州沃思堡，父親Robert Brockway為汽車經銷商Bill Ussery Motors董事長及行政總裁，身家相當豐厚。

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Madelaine與男友Jacob LaGrone先在美國猶他州一個豪華度假村舉行告別單身派對，再乘坐私人飛機專程飛到巴黎舉辦婚禮。

他們也聘用專門的化妝和攝影團隊全程伴行，確保每個鏡頭畫面都是完美無瑕。

他們在首日行程邀請賓客到奢侈品牌Chanel出席派對，品嚐香檳和甜品的同時，可親手製作屬於自己的小手袋。

至於第二日行程，一對新人安排親友以私人導賞團形式參觀凡爾賽宮，並入住凡爾賽宮的Le Grand Contrôle 酒店，每晚房價介乎2,400美元至1.4萬美元。

第三日行程，兩人參觀艾菲爾鐵塔，再坐船觀賞巴黎夜景，及享用豐盛大餐。

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一對新人安排第四日行程，就於巴黎歌劇院舉辦彩排晚宴，並聘請有25人的專業團隊耗時一周用大量花朵裝飾會場。兩人入場時，樓梯上更有小提琴手演奏音樂烘托氣氛。

兩人未有公布正式婚禮地點，但從社交平台流傳的片段可見，他們是於戶外場地完婚。一對新人跳第一支舞時，Adam Levine也登上舞台為他們表演。

不少網民很羡慕Madelaine可在巴黎多個景點舉辦宴會和婚禮，也有人形容她的婚禮已超越知名歌手Lionel Richie幼女Sofia Richie早前的婚禮，成為今年最奢華的一場婚禮。

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責任編輯：鄭錦玲