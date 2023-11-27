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【HOUNAX】梁鳳儀：證監會無權叫停運作和停網　提早結束過渡期無法杜絕騙案

股市 18:31 2023/11/27

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【HOUNAX】梁鳳儀：證監會無權叫停運作和停網　提早結束過渡期無法杜絕騙案

繼JPEX事件後，無牌經營的虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，逾130人向警方報案，涉資逾1億元。證監會行政總裁梁鳳儀今日會見傳媒時表示，於9月底收到首宗HOUNAX相關投訴，其後陸續收到投訴人無法從HOUNAX出金，10月已啟動調查，並利用新的專責機制通報警方。梁鳳儀重申，投資者投資前必須留意虛擬資產交易平台是否受規管，並指證監會所獲授予權力，無法叫停非持牌平台運作或截停網站連接。

對於6月實行新監管機制後，讓已營運但未領牌的虛擬資產交易平台，有12個月過渡期，但未足半年就兩度爆出無牌平台涉嫌詐騙。梁鳳儀表示，騙徒的手法不算新鮮，都是以專家「貼士」、高回報吸引投資者，當投資者存入資金初期提供帳面回報，但設法截止提取資金，這類手法在唱高散貨、倫敦金的案件都會出現。

詐騙需要大家經常警剔，就算我話明天結束過渡期，詐騙都會繼續發生。經平衡各方後，應該給予足夠時間（供平台過渡），決定維持原有12個月過渡期規定。

在HOUNAX案件上，梁鳳儀表示，截至今日，證監會累計收到18宗投訴，每宗投訴涉及款項由1.2萬至1000萬元。

她又列出多項投資者應留意的可疑事項，包括：

  • 在證監會網站，查核相關平台是否領牌
  • 一旦發現要求平台要求將資金存入並非以平台名稱註冊的第三方帳戶，就要提高警覺。
  • 當投資者希望從帳戶提取資金時，平台要求必須再存入一筆新資金，切勿再度入金。
  • 即使成功能提取小額資金，一旦發現提取全數資金有較多限制時，也是提高警覺

證監會網站所列的可疑虛擬資產交易平台

香港數字研究院2023年11月24日
BitCuped2023年11月10日
HOUNAX2023年11月1日
FUBT Exchange 2023年9月22日
i） https：//futu-pro.com
ii） https：//futubit.com		2023年6月12日
開市追揸沽
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？

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記者：麥德銘

 

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