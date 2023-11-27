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【社區支援】中電撥2億推多項社區支援計劃 劏房住戶可獲1000元電費資助

理財智慧 17:57 2023/11/27

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中電於今日（27日）宣布將透過中電社區節能基金，撥款2億元在明年推行多項社區支援計劃，包括撥款5000萬元，向5萬個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費資助，以及向2萬個劏房住戶，每戶提供1000元的電費資助。

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【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

青姐話
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同時，中電明年亦會再次推出「中電消費券計劃」，撥款約5800萬元，向約58萬個低用電量住宅家庭和享有長者電費優惠的客戶，每戶派發100元的中電消費券，可於約1000間參與計劃的零售商店和食肆使用，預計明年第二季寄出消費券。此外，中電亦會撥款950萬，用於改善長者、基層家庭的家居電力安全。

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而在工商客戶方面，中電則決定撥款3千萬元，推行中電節能設備升級計劃，資助資助中小企安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備，減低客戶的營運成本。

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撰文：鄭日棱

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