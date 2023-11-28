大快活公布推出「快活 回味軟餐」 全港首間連鎖快餐店推出軟餐飯盒 讓吞嚥困難患者長者重拾熟悉「港」味

大快活秉承「食得開心，活得精彩」的使命，今日公布推出「快活 回味軟餐」計劃，成為首間推出軟餐飯盒的連鎖快餐店！回應面對吞嚥及咀嚼困難的患者及長者對飲食的需求，首階段將皇牌美食「阿活咖喱雞飯」及「阿活焗豬扒飯」製作成符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）及照護食標準指引等級4的軟餐，提供最熟悉的港式口味，為吞嚥困難患者及長者重拾進食樂趣，更可減輕其照顧者準備膳食的重擔。

▲ 大快活公布推出「快活 回味軟餐」計劃，成為首間推出軟餐飯盒的連鎖快餐店！

大快活推出「快活 回味軟餐」 成為全港首間推出軟餐的連鎖快餐店

大快活一向致力關注社會需求。為了答謝長者們為香港作出的辛勤耕耘，過去曾推出「快活關愛長者咭」、「窩心膳行」及「與耆同樂」等活動，積極發放愛心與關懷。今年，更於「樂齡科技博覽暨高峰會2023」中，正式公布全新的「快活 回味軟餐」計劃，將關愛擴展至面對吞嚥及咀嚼困難問題的患者及長者。

大快活集團品質管理部經理陳淑銘女士表示：「大快活用了一年多的時間研發軟餐，過程挑戰重重，尤其是研發軟餐中的飯類產品。首要關注的是保持食品製作環境的高度衛生與安全，保障長者們吃得安心。其次，我們堅持軟餐產品有餸有飯，讓長者們有完整的用餐體驗。製作軟白飯的過程中，我們需解決白飯黏稠度高的物質特性，與分解白飯的澱粉質的難題，經反覆嘗試後，我們成功製作出符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）及照護食標準指引等級 4（食物：糊狀；飲品：高度稠）的軟白飯，讓有吞嚥困難患者及長者可以品嘗到口感比一般糊餐/碎餐更吸引的食物，令享用者均可享受大快活港式滋味，重拾熟悉的感覺。」

有進食軟餐需求的吞嚥困難患者及長者希望市面上可購買預先包裝軟餐

根據香港社會服務聯會調查統計，院舍內76-85歲的長者，有25.6%需要進食軟餐；86-95歲需要進食軟餐的長者，更接近四成（39.4%）。長者因在市場未能方便購買美味軟餐，有時會進食一些正常食物，吸收味道而不吞嚥。此舉嚴重影響吞嚥困難患者及長者的生活質素及營養吸收。大快活有見及此，推出「快活 回味軟餐」，務求令吞嚥困難患者及長者軟餐食物上有更多選擇，更方便購買，從而改善吞嚥困難患者及長者及照顧者的生活質素。

軟餐符合IDDSI 及照護食標準指引4級標準 港式味道重拾飲食樂趣

大快活「快活 回味軟餐」計劃，選定皇牌美食「阿活咖喱雞飯」及「阿活焗豬扒飯」，以製作出原汁、原味的軟餐飯盒。延續大快活「食得開心，活得精彩」的品牌使命，製作過程中盡力保留食物的美味，為享用者提供最喜愛的快活滋味，藉此重拾食慾與樂趣。「快活 回味軟餐」適合吞嚥困難患者及長者食用，符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)及照護食標準指引等級4。首階段於安老院舍試行，並會在稍後推廣至各大快活分店及網上訂購，務求惠及更多吞嚥困難患者、長者、照顧者及安老院舍，貫徹人人快活的使命！

*資料來源：香港社會服務聯會

▲ 軟餐產品適合吞嚥困難患者及長者食用，亦符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)及照護食標準指引等級4。

(特約)