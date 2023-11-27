【加密貨幣】JPEX詐騙案再拘30人 累計涉及款項達16億

加密貨幣JPEX詐騙案風波持續漫延，警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，警方表示案件至今共有66人被捕，較警方對上一次於10月30日的公布大增30人，所有人獲准保釋候查，12月下旬至明年1月下旬向警方報到。

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截至本月26日，已經累計有2,623人報案，涉及金額約共16億元，警方指案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。

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撰文：鄭日棱