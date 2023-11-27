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【電視廣播511】TVB主席許濤向員工發信：重組無可避免影響公司人員結構　冀進一步改革以適應市場變化

股市 17:54 2023/11/27

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【電視廣播511】TVB主席許濤向員工發信：重組無可避免影響公司人員結構　冀進一步改革以適應市場變化

電視廣播 （00511） 宣布擬重組電視廣播及電商業務，包括合併「J2台」及「無綫財經體育資訊台」、合併「士多」和「鄰住買」。行政主席許濤向員工發信，指該兩項重大的營運重組，將無可避免影響公司的人員結構，約300名員工崗位將會受到影響。公司希望能堅持進一步改革，以適應市場變化和挑戰，公司正為TVB繪製新發展藍圖，既優化資源，亦更專注於未來多元業務發展，實施可持續的成本管理策略來營運。

頻道調整將為公司節省1億元年度營運成本

許濤指，為了在媒體數字化的變局中能保持TVB在市場上的領導地位，必須繼續進行結構調整，故決定將5組頻道的營運方式調整，將現有的「J2」及「財經體育資訊」頻道重組合併為一個全新的綜合頻道「TVB+」。TVB+將會以融入數字媒體平台互動的新模式，提供更多元化的娛樂、體育、財經和資訊內容。且該新頻道的設計將更深度與TVB各數字媒體（包括社交平台帳號及 myTVSUPER等OTT平台）和電商矩陣結合。利用數字平台的互動和即時性，提供更多的內容，資訊和功能給觀眾，與觀眾實現更深層次的流量互動。公司相信，通過頻道調整，TVB也能更全面為廣告客戶提供高效的廣告服務。預計這項頻道調整將為公司節省1億元的年度營運成本。

電商業務方面，許濤表示，為了要實現高質量的可持續增長，不能依賴封閉的電商平台和價格驅動的銷售模式，故決定將「士多」和「鄰住買」的兩大客戶群結合，採用一站式的平台銷售策略，全方位推動閃購模式和直播帶貨的發展商機。「鄰住買」將會充分利用TVB的內容和流量，打造結合娛樂、資訊和銷售的跨平台、全渠道的產業系統，服務香港用戶。同時，公司與內地淘寶和抖音號展開直播電商業務，以提高「鄰住買」的品牌知名度並吸引更多的跨境跨平台的消費群，從而實現更大的收益。以上的電商平台的合併優化策略，將為公司節省5000萬至6000萬元的年度固定成本。而公司預計，該營運戰略將在未來3至5年內為「鄰住買」帶來顯的獨立GMV（商品成交金額）增長。

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編輯：胡學能

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