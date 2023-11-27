【香港財經論壇2023】陳茂波：本港要與大灣區其他地區發展錯位優勢　不與內地存在競爭

香港特別行政區財政司司長陳茂波在《香港財經論壇2023》表示，香港是細小的全開放經濟體，與外圍關係密切，隨宏觀經濟前景不明朗、地緣政治風險恐更高對金融市場造成衝擊，以及單邊主義抬頭等，故將今年香港經濟增長預測下調至3.2%，主因出口的跌勢未完。不過，陳茂波認為，全球未來兩三年面對幾個大趨勢下，香港仍有根本優勢，建議可從三個重點新方向，包括新產業、新伙伴及新資金，又指本港要與大灣區其他地區發展錯位優勢，不與內地存在競爭。

氣候變化問題迫在眉睫

陳茂波指，隨亞洲及中東崛起，料今年當地經濟增長達4.6%，高於全球平均，明年亦仍或有4.2%增長，成為全球重要經濟動力的來源，並且料到2030年或成為第四大的經濟體，故未來新增長點在中東及東南亞。

另外兩個趨勢是綠色轉型及數字化。陳茂波指，氣候變化問題迫在眉睫，未來30年要綠色轉型或需66萬億美元，意味單靠政府不行，但同時代表商機大。而數字可加強經濟體的連繫，並可推動經濟轉型，令各經濟體相互關連更密切，實現可持續發展及普惠的經濟體。

香港可發揮超級聯繫人角色

在探索新賽道時，陳茂波強調，要看香港的根本優勢，由於香港處於一國兩制下，而中國為全球增長較快及穩定的經濟體，貢獻全球經濟三分之一，香港可借助內地發展更快，並發揮超級聯繫人的角色。另外，香港處於粵港澳大灣區，陳茂波指本港要與大灣區其他地區發展錯位優勢，不與內地存在競爭，故認為發展國際金融中心及創科重要。

陳茂波認為，香港可以從AI及大數據、生命健康、金融科技，及新材源四方面有所發展，並可朝向三方面重點新方向。

在新產業方面，他指，已成立引進重點企業辦公室（OASES），首批約有30間伙伴企業來港，料未來數年將在港合共投資超過300億元、創造約1萬個科研和管理職位。在新伙伴方面，陳茂波指，歐美市場仍重要，仍要鞏固，但在地緣政治分化下，香港需要有新的投資者，故此前出差去東南亞及中東，留意到當地官員有興趣來港發展。第三是新資金，認為香港要到中東及東南亞開拓新門路，並沙特ETF將於周三在港掛牌，料將有更多資金由當地流入。

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編輯：葉志偉