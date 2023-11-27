【有錢人理財態度】大新:高資產淨值客尋求更長遠投資機遇 鍾情「結構性產品」?

傳統銀行一般都會將不同客戶分成兩個界別，普通客戶及VIP客戶，當中VIP客戶亦有分「高資產淨值」的一群，而這一班「大客」是擁有有逾800萬的資產。有800萬存款，今年放銀行做定存，每月都收息逾3萬元。不過「有錢人」的概念除了定存收息外，原來還有另類的計劃。大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅透露，該行的「高資產淨值」客戶更愛投資「結構性產品」。

他解釋，由於定存最長的年期最多一年，但大戶現時偏愛尋找更長期的投資項目，希望可以鎖定言息，當中結構性存款較定存更高息，而且年期亦較長，因而受到大戶的青睞。陳維堅透露今年結構性存款交易量按年錄得2倍以上升幅。

投資股票掛鉤產品 非直接購買股票

另外，大戶主要買入結構性產品、債券及基金等，留意股票的客戶亦逐漸增加。截至今年10月底相關客戶的投資資產總值按年升幅達到44%，而參與投資活動 除股票外的VIP客戶人數亦按年上 升近4成 。有見美息見頂，高淨值客戶投資結構性定存產品時，會傾向做較長期的項目，包括9個月及1年期，債券方面會偏好3至5年期希望可以鎖定高息。另外，風險胃納較高者，偏好股票掛鉤產品，但未有考慮直接購買股票，當中美股投資更多於港股。

這班高淨值客戶平均年齡50歲以上，平均資產以千萬元計算。另一個有趣的現像是該行的整體VIP客戶（資產達100萬元或以上，包括高淨值客戶）女性多於男性。

大戶人均財富管理收入按年增加44%

有錢人愈來愈有錢是千真萬確。陳維堅表示，大新銀行的「VIP銀行服務」資產門檻為100萬元，但近年有更多客戶達到800萬元的水平，這批「高資產值客戶群」的人均財富管理收入按年增加44%，較其他客戶高出近一成，他們的投資資產總值平均更達到2000萬元。他透露雖然800萬是高資產淨值客戶的最低要求，但很多客戶擁有逾千萬的資產。

有見VIP客戶的增長，該行計劃會再增聘員工，尤其是VIP業務的前線客戶經理及銀保專員，各自增聘20%人手，目標在2024年底前完成。該行最近亦升級中區分行 VIP 銀行服務專用區內的設施，未來亦將會進一步將更多分行升級，目前大新銀行有41間分行。另外，該行亦推出優惠，由即日起至2023年12月31 日，合資格客戶開立全新 VIP 銀行服務戶口，可賺取高達42,600港元現金回贈獎賞。

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責任編輯：陳玉蓮