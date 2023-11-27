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【公關大娜移@iM網欄】男人跑贏寵物 「他經濟」蓄勢爆發

名人薈萃 17:54 2023/11/27

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剛過去不久的雙十一消費額統計數字顯示，男性的購買力大爆發，終於跑贏寵物，不再包尾了。「消費市場價值趨勢排行榜」的次序因而改寫為「女人、小孩、老人、男人、寵物」。「他經濟」蓄勢待發，乃多得於網上購物的盛行，以及男人愈來愈「姿整」和「愛賜自己」，與祖父輩硬漢年代的追求已大相逕庭。今年雙十一天貓頭三大男士熱買分別是：公路單車、電競產品和衝鋒衣。

全球吹起「他經濟」熱風。單以男性護理產品市場價值而言，今年就高達635.3 億美元，並預計每年以6% 複合式增長。男性仍然偏好3 C產品（電腦、電訊、電子數碼產品），雖然消費频率較低、品牌相對單一，但一旦認定了某個品牌，就矢志不移，平均消費額亦不菲。

有證券機構調查發現不同年齡層男士的「shopping」喜好：

16至25 歲男生：主要花錢在體育、遊戲、服飾上；

26至36 歲男士：喜歡買電子產品、汽車、旅遊、保健；

37至50 歲男性：最愛手錶、奢侈品、汽車和旅遊。

男人喜歡泡視頻，平均時間比女性多出四成；看「X」（前稱Twitter）比Instagram和Facebook 更多，「X」的男性和 Z 世代用户量每年遞增40%。難怪馬斯克在「X」輕輕推一推「Burnt Hair」的男士香水，一樽零售價為100 美元，在幾小時內竟然狂售1萬瓶；他還推過超短紅色熱褲、哨子、龍舌蘭酒和酒瓶等，都很受男粉絲歡迎。可見有影響力的KOL，有助催生男性的購物意欲。

女性偏重款式，男士更在意品質，具高品質内涵的產品，更易迎合男性和獲取忠誠度。女人觀看產品廣告時，對感性的訊息容易產生反應；但男性則傾向直接、清晰及有邏輯的內容。所以簡潔、明快又幽默的產品介紹，較易打動他們。

此外，男士購物時常聽取親近女性的建議，由服飾到美容必需品，從健身裝束到大型器械，女性無形間產生舉足輕重的影響。所以，針對男士的產品，千萬不要唯男性獨尊，而忘了他太太、女朋友和媽媽的喜好。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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