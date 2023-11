愛爾蘭總理形容獲釋人質「迷失」以國轟合法化恐怖活動

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)於上周六(25日),釋放一名為愛爾蘭及以色列雙重國籍的9歲女童人質Emily Hand。愛爾蘭總理祝賀女童重獲自由時,引用聖經比喻形容女童為「迷失」,遭以方批評為合法化恐怖活動。

【以巴戰爭】哈馬斯尋求延長停火 換以方釋放更多囚犯 【下一頁】

愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)周日(26日)於社交平台X(前稱Twitter)發長約360字的聲明,指對於Emily和她的家人而言,這是充滿歡樂和寬慰的一天。

▼ 點擊圖片放大 +2

聲明開頭更引用聖經新約《路加福音》第15章有關浪子回家比喻的的經文,將Emily比作浪子,形容她失而復得(was lost has now been found and returned)。

瓦拉德卡在聲明中有點出Emily的人質身份,形容她被搶走及俘虜,家人承受殘酷的折磨。

但以色列外長科恩(Eli Cohen)批評瓦拉德卡的言論,強調Emily並沒有迷失(lost),而是被一個恐怖組織綁架。

【以巴戰爭】哈馬斯再釋放17名人質 美4歲女童目睹父母遇害 【下一頁】

科恩指哈馬斯謀殺Emily的繼母,並扣押Emily等30多名以色列兒童為人質。他批評瓦拉德卡試圖合法化及正常化恐怖活動,為對方感到羞恥。

以色列駐都柏林大使館也不點名譴責瓦拉德卡的言論,指言語很重要,尤其是在生命受到威脅、極端言論增多的戰爭中。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲