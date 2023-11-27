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愛爾蘭總理形容獲釋人質「迷失」以國轟合法化恐怖活動

環球政治 17:40 2023/11/27

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）於上周六（25日），釋放一名為愛爾蘭及以色列雙重國籍的9歲女童人質Emily Hand。愛爾蘭總理祝賀女童重獲自由時，引用聖經比喻形容女童為「迷失」，遭以方批評為合法化恐怖活動。

【以巴戰爭】哈馬斯尋求延長停火 換以方釋放更多囚犯 【下一頁】

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）周日（26日）於社交平台X（前稱Twitter）發長約360字的聲明，指對於Emily和她的家人而言，這是充滿歡樂和寬慰的一天。

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聲明開頭更引用聖經新約《路加福音》第15章有關浪子回家比喻的的經文，將Emily比作浪子，形容她失而復得（was lost has now been found and returned）。

瓦拉德卡在聲明中有點出Emily的人質身份，形容她被搶走及俘虜，家人承受殘酷的折磨。

但以色列外長科恩（Eli Cohen）批評瓦拉德卡的言論，強調Emily並沒有迷失（lost），而是被一個恐怖組織綁架。

【以巴戰爭】哈馬斯再釋放17名人質 美4歲女童目睹父母遇害 【下一頁】

科恩指哈馬斯謀殺Emily的繼母，並扣押Emily等30多名以色列兒童為人質。他批評瓦拉德卡試圖合法化及正常化恐怖活動，為對方感到羞恥。

以色列駐都柏林大使館也不點名譴責瓦拉德卡的言論，指言語很重要，尤其是在生命受到威脅、極端言論增多的戰爭中。

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責任編輯：鄭錦玲

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